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Battalgazi'de konteyner çarşısı boşalan alanlar temizleniyor

Battalgazi Belediyesi, yeni dükkanlara taşınan esnafın ardından boşalan konteyner çarşısı alanlarında temizlik çalışması yapıyor ve çevreyi düzenliyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Battalgazi'de konteyner çarşısı boşalan alanlar temizleniyor

Konteyner alanlarında yapılan temizlik:

Battalgazi Belediyesi, çarşı merkezinde yeni iş yerlerinin teslim edilmesiyle birlikte kaldırılmaya başlanan geçici konteynerlerin bulunduğu alanlarda kapsamlı temizlik çalışması yürütüyor. Ekipler, öncelikle Recai Kutan Caddesi üzerindeki Çatyol Konteyner Çarşısında konteynerlerin boşaltıldığı bölümlerde zemin temizliği, atık toplama ve genel düzenleme işlemleri yaptı.

Temizlik çalışmaları, alanların yeniden düzenlenmesi ve esnafın kalıcı dükkânlarına taşınmasının ardından çarşı fonksiyonunun sorunsuz sürdürülmesi amacıyla planlandı. Belediye ekipleri, boşalan yerlerde biriken atıkları ayrıştırıp bölgeyi kullanıma hazır hale getirdi.

Deprem sonrası destek ve normalleşme süreci:

Malatya'da 6 Şubat depremleri sonrası esnafın ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için kurulan geçici iş yerleri, yeni dükkânların teslimiyle aşama aşama kaldırılıyor. Battalgazi Belediyesi, tahliye, taşınma ve geçici yerleşim süreçlerinde sağladığı desteği sürdürerek, kalıcı iş yerlerine geçişle ortaya çıkan temizlik ihtiyacını da karşılıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonundaki ekipler, konteyner alanlarının temizlenmesinin yanı sıra bölgedeki düzenlemelerin takibini de yapıyor. Ayrıca belediye, daha önce konteyner çarşılarında üst kapama ve aydınlatma gibi iyileştirmeler gerçekleştirmiş, rezerv alanlarda yüklenici firmalar ve ilgili kurumlarla koordineli çalışmalara destek vermişti. Kentin yeniden inşa sürecinde değişen ihtiyaçlara göre hizmetler sahada devam ediyor.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ KONTEYNERLERİN KALDIRILDIĞI ALANLARI TEMİZLİYOR

BATTALGAZİ BELEDİYESİ KONTEYNERLERİN KALDIRILDIĞI ALANLARI TEMİZLİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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