Battalgazi'de kütüphane öğrencilerin KPSS hazırlığını kolaylaştırıyor

Battalgazi Belediyesi kütüphanesi sınava hazırlanan öğrencilere destek oluyor

Ahmet Kekeç Semt Kütüphanesi, Battalgazi Belediyesi tarafından Beydağı Mahallesi'nde işletiliyor ve sınav hazırlığı yapan öğrencilere düzenli bir çalışma ortamı sağlıyor. Kütüphane, KPSS Ön Lisans başta olmak üzere farklı sınavlara hazırlanan adaylar tarafından tercih ediliyor; çalışma alanları, internet erişimi ve zengin kitap koleksiyonu ile halkın hizmetine sunuluyor. Tesiste düzenlenen etkinlikler de bölge halkının yararlanabileceği şekilde planlanıyor.

Kütüphanenin sunduğu olanaklar:

Kütüphane, pazartesi günleri dışında haftanın altı günü 09.00-18.00 arasında açık tutuluyor. Öğrenciler için sessiz ve düzenli çalışma masaları ile internet altyapısı mevcut. Kitap koleksiyonu, sınav kaynakları ve farklı yaş gruplarına yönelik materyallerin yanı sıra zaman zaman düzenlenen etkinliklerle bilgiye erişim destekleniyor. Bu olanaklar, özellikle evde çalışma imkânı sınırlı olan adaylar için belirleyici oluyor.

öğrenciler ne söyledi:

Tuğçe Dalkılıç konuyla ilgili olarak, "Ön lisans KPSS sınavına hazırlanıyorum. Birkaç aydır ders çalışmak için bu kütüphaneye geliyorum. Kütüphanemizden çok memnunum. Bize gayet temiz ve düzenli bir çalışma ortamı sunuyor. Sınava hazırlanırken ders çalışabileceğimiz böyle bir yerin olması bizim için önemli. Bizlere bu imkânı sunduğu için Battalgazi Belediyesine ve Bayram Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Murat Durmaz ise, "KPSS’ye hazırlanıyorum. Evde sınava çalışmak için uygun bir ortamım olmadığı için burayı tercih ettim. Burada gerçekten sessiz bir ortam var. Ders çalışmak için ihtiyaç duyduğumuz ortamı bu kütüphanede bulabiliyoruz. Ayrıca internet imkânından da faydalanabiliyoruz. Sınava hazırlık sürecinde kütüphanenin sunduğu bu imkânlardan memnunuz. Tüm bu imkanları bize sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin ifadeleri, kütüphanenin sunduğu fiziksel düzen, temizlik ve teknolojik imkânların sınav hazırlık sürecinde belirleyici olduğunu gösteriyor. Battalgazi Belediyesi tarafından işletilen bu semt kütüphanesi, hem bireysel çalışma ihtiyaçlarını karşılıyor hem de bölge halkına kültürel ve eğitimsel destek sağlamaya devam ediyor.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NDEN SINAVA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERE KÜTÜPHANE DESTEĞİ