park ve yeşil alan düzenlemeleri sürüyor:

Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde park yapımı, çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları, tamamlanma aşamasına gelen yatırımların kullanıma açılmasını ve mevcut yeşil alanların bakımını hızlandırmaya odaklanıyor.

tamamlanma aşamasındaki projeler:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Turgut Özal Çocuk Parkında çevre düzenlemesi yaparak parkı kullanıma hazır hale getirmeye çalışıyor. Hastane Caddesi'nde inşası tamamlanmak üzere olan aşevinin çevresinde peyzaj düzenlemeleri yürütülürken, Fırat Mahallesi'ndeki Aytaçpaşa Aile Sağlığı Merkezi çevresinde ise rulo çim serimi ile yeşil alan düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

kendi üretimleriyle desteklenen yeşillendirme:

Belediye, ihtiyaç duyulan çim ve peyzaj bitkilerini kendi tesislerinden karşılıyor. Eskimalatya'da bulunan fidanlık ve rulo çim üretim merkezinde yetiştirilen bitkiler ile çimler, ilçedeki çevre düzenlemelerinde tercih ediliyor; bu yaklaşım hem maliyet etkinliğini hem de yerel sürdürülebilirliği güçlendiriyor.

Çalışmalar, kullanıma açılacak alanların güncel peyzaj standartlarına uygun biçimde düzenlenmesini; aynı zamanda bakım ve sürdürülebilir bitki temini açısından belediyenin kendi kaynaklarını etkin kullandığını gösteriyor. Ekipler, planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından yeşil alanların ilçe halkının hizmetine sunulacağını bildiriyor.

BATTALGAZİ’DE PARK VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ SÜRÜYOR