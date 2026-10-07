Battalgazi'de sokaklar yaprak ve atıklardan arındırılıyor

Battalgazi'de temizlik çalışmaları sürüyor:

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde mahallelerin temizliğine yönelik düzenli çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Hatunsuyu, Orduzu, Üniversite ve Çamurlu mahallelerinde cadde ve sokaklarda süpürme, yıkama ve atık toplama faaliyetleri gerçekleştirdi.

Saha çalışmasının kapsamı ve uygulama yöntemleri:

Ekipler, öncelikle yol kenarlarında biriken atıkları toplayarak temizleme işini tamamladı. Cadde ve sokaklarda uygulanan süpürme ve yıkama işlemleriyle hem görünür kirler hem de sokak yüzeylerindeki atık kalıntıları giderildi. Toplanan atıklar uygun şekilde taşınarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Üniversite Mahallesi'nde yaprak temizliği:

Üniversite Mahallesi'nde ise sonbahar nedeniyle dökülen yapraklar için özel çalışma yapıldı; ekipler yaprakların biriktiği alanlarda süpürme ve toplama operasyonu yürüttü. Yaprak temizliği, özellikle yağışlı dönem öncesi drenaj ve yaya yollarının işlevselliğini korumak amacıyla önem taşıyor.

Belediye, program dahilinde diğer mahallelerde de benzer temizlik faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu ve vatandaşlardan sokakların temiz tutulmasına yardımcı olmalarını istedi.

BATTALGAZİ’DE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR