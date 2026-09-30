Battalgazi'de yeni hayvan barınağı 350 cana bakım sağlıyor

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeniköy Mahallesi'nde belediye tarafından inşa edilen ikinci hayvan barınağını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Barınakta şu anda 350 hayvanın bakım, tedavi ve beslenme ihtiyaçları karşılanıyor.

Tesisin kapasitesi ve bölümleri:

Yapımı geçen yıl tamamlanan ve yılbaşında hayvan kabulüne başlayan tesisin toplam kapasitesi 850 hayvan olarak planlandı. Barınakta açık padoklar, kedi ve köpekler için kapalı barınma alanları ve bir hayvan hastanesi bulunuyor. Hayvanların sağlık durumlarına göre ayrı ayrı barındırıldığı bölümler hizmet veriyor. Tesisin hemen yanında Büyükşehir Belediyesi tarafından uzun zamandır işletilen bir barınak yer alıyor; Battalgazi Belediyesi bu sayede Malatya'ya ikinci barınağı kazandırmış oldu.

Sahipsiz hayvan çalışmaları ve saha organizasyonu:

Taşkın, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların iki ekip tarafından yürütüldüğünü, muhtarlardan ve mahalle sakinlerinden gelen ihbarların anında değerlendirildiğini bildirdi. Sokak güvenliğinin özellikle yaşlılar, kadınlar ve çocuklar için öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayan Taşkın, saha ekiplerinin hem ihbarlara cevap verdiğini hem de karşılaştıkları hayvanları barınağa getirdiğini ifade etti.

Başkan Taşkın, "Barınağımızı hizmete açmamızın üzerinden dokuz ay geçti. Şu anda burada 350 hayvanı misafir ediyoruz. Açık padoklarımızın yanı sıra kedi ve köpekler için kapalı barınma alanlarımız ve hayvan hastanemiz var. Hayvanların durumlarına göre ayrı ayrı barındırıldığı bölümlerimiz de bulunuyor. Hemen yanımızda Büyükşehir Belediyemizin uzun zamandır işlettiği hayvan barınağı yer alıyor. Malatya’nın ikinci hayvan barınağını da Battalgazi Belediyesi olarak inşa ettik." dedi.

Resmî rakamlara göre Battalgazi bölgesinde sahipsiz köpek sayısının sıfırlanmış olduğunu belirten Taşkın, çevre bölgelerden yeniden hayvanların gelebildiğini, dolayısıyla çalışmaların tamamen sona ermediğini kaydetti. Bu kapsamda ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğü ve gelen bildirimleri titizlikle değerlendirdiği aktarıldı.

Barınaktaki hayvanların beslenmesine ilişkin uygulamalarda ise Organize Sanayi Bölgesi'nden yemek artıklarının toplanarak değerlendirilmesi öne çıkıyor. Bu amaçla kullanılan aracın günlük seferlerle atıkları getirerek hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi. Taşkın, "Hayvanlarımızın beslenme ihtiyaçlarını burada karşılıyoruz. Amacımız sokaklarımızı güvenli hâle getirmek. Bu tesisin Battalgazi’mize ve Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN TAŞKIN, HAYVAN BARINAĞINDA İNCELEMELERDE BULUNDU