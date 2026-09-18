Battalgazi'de yüzme alışkanlığı her yaşa yayıldı: 3 ayda 5 bin katılımcı

Göztepe yarı olimpik havuzunda yaz dönemi eğitimleri:

Battalgazi Belediyesi, Göztepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirdiği yaz dönemi kurslarıyla yüzme eğitimini yaygınlaştırdı. Üç aylık sürede düzenlenen programlardan yaklaşık 5 bin kişi yararlandı; bu katılımcıların içinde 3 bin 500 çocuk (6-14 yaş) bulunuyor. Kurslar çocuklara yönelik temel yüzme eğitimi ve yetişkinlere yönelik seviye çalışmaları şeklinde düzenlendi.

Eğitimler hem suya alıştırma hem de yüzme becerilerinin sistemli kazanılmasını hedefleyerek gerçekleştirildi. Belediyenin açıklamasına göre kurslar, katılımcıların güvenli bir ortamda spor alışkanlığı edinmesine ve temel yüzme tekniklerini öğrenmesine odaklandı.

Kış döneminde devam eden programlar:

Tesis, yaz sezonunun ardından kış döneminde de tam kapasiteyle hizmet verecek şekilde planlandı. Bu sayede çocuklar ve yetişkinler yıl boyunca düzenli eğitim alma imkânı bulacak. Belediye, yüzme faaliyetlerinin yalnızca yazla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak kursların sürdürülebilirliğine önem veriyor.

Kış programlarıyla amaç, kursiyerlerin mevcut becerilerini geliştirip düzenli spor alışkanlığı kazanmalarını sağlamak ve daha geniş yaş gruplarına ulaşmak olarak öne çıkıyor.

Battalgazi Spor Yüzme Kulübü'nün hedefleri:

Battalgazi Belediyesi Spor Yüzme Kulübü bünyesinde de sporcu yetiştirme faaliyetleri sürüyor. Kulübün hedefi, lisanslı ve profesyonel sporcu sayısını 30'a çıkarmak. Mevcut sporcular bölgesel müsabakalara hazırlanırken, başarılı olanlar tespit edilip lisanslandırma süreçlerine dahil ediliyor.

Belediye, hem kurslar hem de kulüp çalışmalarıyla yüzme sporunu kent ölçeğinde yaygınlaştırmayı ve genç yetenekleri sistematik biçimde desteklemeyi amaçlıyor.

BATTALGAZİ’DE 3 AYDA YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİYE YÜZME EĞİTİMİ