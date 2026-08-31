Batuhan Mumcu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliğine atandı, bakanlıktan ayrıldı

atama kararı ve yayımlanması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararı Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu görevinden ayrılarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliğine getirildi.

Resmi atama metninde yer alan düzenlemelerle birlikte kurumların üst düzey kadrolarında bir dizi değişiklik hayata geçirildi. Kararın yayımlanmasıyla atamalar yürürlüğe girdi.

kurumlara yapılan atamalar:

Karar kapsamında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz (Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı) atanırken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı görevine Mehmet Koçyiğit getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliklerine ise Batuhan Mumcu, Enes Çakmak (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü), Celalettin Dinçer ve Liman Peker atandı. Kurum kararında yer alan diğer atamada, DHMİ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine kurumun Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çakmak getirildi.

Atama paketiyle birlikte, Batuhan Mumcu resmî olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevinden ayrılmış ve yeni görevi olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliğine başlamış oldu.

ERZİNCANLI BATUHAN MUMCU, KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNDEN AYRILARAK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU ÜYELİĞİNE ATANMIŞ OLDU