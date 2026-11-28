Batum’da Beşiktaş taraftarı öğrencilere yönelik saldırı

Gürcistan’ın Batum kentinde, UEFA Avrupa Ligi’nin Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçının ardından kentteki gerginlik sürerken, iki Türk üniversite öğrencisi akşam saatlerinde saldırıya uğradı. Olayın, Batum Hilton Oteli yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre 3-4 kişilik bir Gürcü grup, gençlere yaklaşarak boyunlarındaki Beşiktaş atkılarını çıkarmalarını istedi. Öğrencilerin atkılarını vermeyi reddetmesi ve direnmeleri üzerine grup tarafından darp edildikleri, bir öğrencinin ise omzundan bıçakla yaralandığı belirtildi.

Otel görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının durumu ve diplomatik müdahale:

Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Olayın ardından Türkiye’nin Batum Başkonsolosluğu yetkilileri devreye girerek Gürcü makamlarıyla temasa geçti ve takip başlattı.

Bu gelişme, kentte önceki gece polis müdahalesinin de konuşulduğu dönemde yaşandı; yaşananların kentteki hassas atmosferi koruduğu değerlendirilirken, güvenlik ve diplomatik temasların sürdüğü bildirildi.

YERDEKİ BEŞİKTAŞ TARAFTARINA MÜDAHALE