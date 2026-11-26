Görüşmenin ana başlıkları:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batum'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleyi Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile telefonda görüştü. Konuşmada, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında Batum'da oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar ele alındı.

Çiftçi'nin talepleri:

Çiftçi, taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, taraftarların Türkiye'ye sağ salim dönmelerinin sağlanmasını talep etti.

Tamazaşvili'nin açıklamaları:

Tamazaşvili, Filistin bayraklarını alan kişilerin Gürcistan devlet yetkilileri değil, UEFA yetkilileri olduğunu belirtti ve yaşananlar üzerine bakan yardımcısını stada gönderdiğini bildirdi.

Görüşme, sınır ötesi maç organizasyonlarında yetki ve koordinasyon konusundaki belirsizliklere dikkat çekti. Taraflar arasındaki telefon trafiği, olayların açıklığa kavuşturulması ve taraftar güvenliğinin sağlanması açısından takip edilecek adımların önemini vurguladı.

Bakan Çiftçi, Batum'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleyi Gürcü mevkidaşıyla görüştü