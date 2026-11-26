batum'da tribün gerilği saha dışına taştı:

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş ile İsrailli Hapoel Beer Sheva karşılaşmasında tribünlerde başlayan gerginlik stat dışına taştı. Taraftarlar maç sırasında Filistin bayrakları açıp İsrail'in saldırılarına karşı destek sloganları atarken gerilim kısa sürede yükseldi.

kısa süreli durdurma ve müdahale:

Tribünlerde yaşanan hasar ve tırmanan gerginlik nedeniyle karşılaşma 26. dakikada durduruldu. Yetkililer, statta ve çevresinde güvenliği sağlamak amacıyla müdahalede bulundu. Stat çıkışlarına yönelen taraftarlara polis tarafından göz yaşartıcı gaz kullanılarak müdahale edildiği bildirildi.

bayılan taraftar ve çevre güvenliği:

Müdahale sırasında bir Türk taraftarın polis tarafından yumruklandığı ve ardından bayılarak yere yığıldığı görüldü. Bayılan taraftarın çevresinde hızla kalabalık oluşurken diğer taraftarlar, olayların daha fazla büyümemesi ve güvenlik güçleriyle olası çatışmaların önlenmesi için organize olmaya çalıştı. Olayın ardından sağlık ve güvenlik görevlileriyle koordinasyon sağlanması dikkat çekti.

Gelişmeler stat ve çevresinde tansiyonun bir süre daha yüksek kalmasına neden oldu; maçın durdurulması ve güvenlik müdahaleleri sonrası ortamın sakinleştirilmesine yönelik adımlar atıldığı aktarıldı.

Gürcistan’ın Batum kentinde Beşiktaş ile İsrailli Hapoel Beer Sheva arasında oynanan futbol maçında tribünlerde başlayan gerginliğin saha dışına taştığı sırada bir güvenlik görevlisi Türk taraftara saldırdı. Güvenlik görevlisinin saldırısına uğrayan vatandaş bayıldı.