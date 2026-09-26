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BAU boğaz kıyısında yeni kültür ve kongre merkezi açtı

BAU Kültür ve Kongre Merkezi, Beşiktaş Güney Kampüsü'nde açıldı; 500 ve 270 kişilik salonlar, 790 m² fuaye ve gelişmiş teknik altyapı sunuyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:35

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Hazal Tunç

BAU boğaz kıyısında yeni kültür ve kongre merkezi açtı

İstanbul'a yeni bir etkinlik merkezi

Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) Beşiktaş Güney Kampüsü'nde yer alan BAU Kültür ve Kongre Merkezi görkemli bir lansmanla hizmete girdi. Merkez, kongrelerden kültür-sanat etkinliklerine, uluslararası zirvelerden kurumsal toplantılara kadar geniş bir yelpazede etkinliklere ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı.

salonlar ve fuaye alanı:

Tesis, büyük ölçekli organizasyonlara yönelik 500 kişi kapasiteli Conference Hall-I ve seminer, atölye ile eğitimlere uygun 270 kişi kapasiteli Dr. Burhan Kara Conference Hall başta olmak üzere farklı büyüklükte salonlara sahip. Ayrıca merkez, proje sunumları ve panel çalışmalarına uygun çok sayıda daha küçük salon sunuyor. Merkezin sosyal etkileşim alanı olarak planlanan 790 metrekarelik fuaye, LED ekranlar, yönlendirme altyapısı, ses sistemi ile oturma ve dinlenme alanlarını bir arada barındırıyor.

teknik altyapı ve hizmetler:

BAU Kültür ve Kongre Merkezi, etkinliklerin donanım ihtiyaçlarını karşılayacak esnek mimari ve kapsamlı teknik altyapıyla öne çıkıyor. Merkez yöneticileri altyapı özellikleri hakkında şu bilgiyi paylaştı: "Simultane çeviri, canlı yayın, reji, LED ekranlar, sahne ve ses sistemleri gibi altyapılarla fiziksel ve dijital etkinlik deneyimini aynı zeminde buluşturuyoruz. Profesyonel catering, kokteyl ve ikram hizmetlerinden teknik ve operasyonel desteğe kadar etkinliğin görünmeyen bütün ayrıntılarını da merkezin deneyiminin bir parçası olarak ele alıyoruz."

açılış, kampüs ve kültürel bağlam:

Lansmana Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, BAU Mütevelli Heyeti üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. BAU Kültür ve Kongre Merkezi Direktörü Aslıhan Umar merkezin vizyonunu, üniversite içindeki yerini ve hedef kitlesini anlattı; merkezin aynı anda farklı ölçeklerde etkinlikleri ağırlayabilecek "yaşayan bir merkez" olduğunu vurguladı ve merkezde hem büyük etkinliklerin hem de fikirlerin oluşmasını sağlayacak küçük toplantıların yapılabileceğini belirtti.

Umar, merkezin üniversite çatısı altında bulunmasının akademi, sektör ve öğrencileri bir araya getirmesi açısından önemine dikkat çekti ve kampüs içindeki açık hava mekânı BAU Port ile yakınındaki tarihi Gazi Osman Paşa Yalısı'nın merkezin kültürel yaklaşımına katkı sunduğunu ifade etti. Lansman konuşmaları ve tanıtım videosunun ardından program bir müzik dinletisiyle sona erdi.

BAU KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ DİREKTÖRÜ ASLIHAN UMAR, MERKEZİN VİZYONU VE BAU BÜNYESİNDEKİ KONUMUNA...

BAU KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ DİREKTÖRÜ ASLIHAN UMAR, MERKEZİN VİZYONU VE BAU BÜNYESİNDEKİ KONUMUNA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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