İyileştirme ve üretim merkezi:

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki mama üretim tesisinde, bayat ekmek ve yemek artıkları değerlendirilerek sokak hayvanlarına yönelik besin üretiliyor. Merkezde her gün yüzlerce kilogram mama hazırlanıyor; belediye hem barınak ihtiyaçlarını karşılıyor hem de şehirdeki hayvanseverlere destek sağlıyor.

Üretim süreci:

Başta lokanta, restoran, fırın ve anlaşmalı yemek fabrikaları olmak üzere belirlenen noktalardan toplanan, sağlık açısından risk taşımayan ve satıştan kalan günlük yemek ve ekmekler tesise getiriliyor. Burada atıklar önce ayrıştırılıp karıştırılıyor, ardından ısı işleminden geçirilip kurutuluyor ve pelet halinde paketleniyor. Tesisin ekipmanları arasında kırıcı makine, kompost makinesi, hamur karma makinesi, fırın ve süzme ekipmanları bulunuyor. Veteriner İşleri Müdürü Ömür Çelik, "Tesiste can dostlarımıza en güzel hizmeti vermeyi sürdürüyoruz. Bunun yanında faaliyetlerimiz kapsamında ayrıca mama üretim tesisinde mama üretiyoruz" diyerek tesisin işleyişine dikkat çekti.

Dağıtım ve kapasite:

Üretilen mamalar hem merkezdeki hayvanlara hem de hayvanseverlere dağıtılıyor; vatandaşlar bu mamaları şehirdeki can dostlarına ulaştırıyor. Mamalar hem yaş hem kuru formda hazırlanıyor ve güvenlik kontrollerinden sonra kullanıma sunuluyor. Çelik, tesis kapasitesinin zaman içinde artırıldığını belirterek şunları söyledi: "Tesisimiz ilk başta kapasite olarak yaklaşık 70 hayvanı ağırlayabiliyordu. Daha sonra ek barınma alanımızı açtık. Kapasitemiz 190a çıktı. Daha sonra değişen kanunlarla doğal yaşama alanımızı oluşturduk. Burası da 400 kapasiteli oldu. Toplamda 590 sokak hayvanını barındırabiliyoruz burada." Ayrıca belirli noktalardan alınan günlük taze yemeklerin işlem görmeden de sokak hayvanlarına verilebildiği bildirildi.

BİLECİK BELEDİYESİ, BAYAT EKMEKLER VE YEMEK ARTIKLARINI MAMA ÜRETİM TESİSİNDE İŞLEYEREK SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMAYA DÖNÜŞTÜRÜYOR.