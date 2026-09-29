Bayat kekleri çikolata toplarına dönüştüren öğrenciler gıda israfına dikkat çekti

Okulda uygulamalı çalışma ile gıda israfına vurgu

Samsun Atakum Hüseyin Avni Asal İlkokulu'nda 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, bayatlamış kekleri çikolata toplarına dönüştürdü. Etkinlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri öğrencilere gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik bilgiler verdi ve atılan gıdaların nasıl değerlendirilebileceğini uygulamalı olarak gösterdi.

Okullarda yürütülen eğitim çalışmaları:

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 29 Eylül tarihinin Birleşmiş Milletler tarafından Gıda Kaybı ve Gıda İsrafı Farkındalık Günü olarak ilan edildiğini hatırlattı. Yılmaz, bakanlığın 81 ilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaokul düzeyinde eğitim faaliyetleri düzenlediğini belirtti. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilde gerçekleştirilen bu kapsamlı çalışmalarda 48 eğitim faaliyeti yapıldığını ve 3 bin 514 öğrencinin gıda israfı ile gıda güvenliği konularında bilgilendirildiğini aktardı.

Pratik dönüşüm ve bilinç oluşturma:

Etkinlikte öğrenciler, tüketilmeyen ve bayatlayan kekleri çeşitli malzemelerle değerlendirip çikolata toplarına çevirdi. Uygulamalı çalışma, gıdaların çöpe atılmak yerine yeniden değerlendirilebileceğini somut biçimde gösterdi ve çocukların konuya dair farkındalığını artırdı. Program, öğrencilerin hazırladığı çikolata toplarını birlikte tüketmeleriyle son buldu.

Yılmaz ayrıca gıda israfının üretimden tüketime kadar uzanan bir sorun olduğuna dikkat çekti ve israfın azaltılmasının gıda güvenliğinin sağlanması açısından önemini vurguladı. Artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için hem üretimin artırılması hem de gıda israfının azaltılması gerektiğini ifade etti.

SAMSUN’DA 29 EYLÜL ULUSLARARASI GIDA KAYBI VE İSRAFI FARKINDALIK GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER, BAYATLAMIŞ KEKLERİ ÇİKOLATA TOPLARINA DÖNÜŞTÜREREK GIDA İSRAFINA DİKKAT ÇEKTİ.