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Bayburt defterdarlığına atanan Güngör Gönültaş göreve başladı

Güngör Gönültaş, 2024'te Edirne'den Şanlıurfa'ya atanmış, şimdi Bayburt Defterdarlığı'na gelip göreve başladı ve Vali Mustafa Eldivan'ı ziyaret etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bayburt defterdarlığına atanan Güngör Gönültaş göreve başladı

Bayburt defterdarlığına yeni atama

Resmi atamayla Güngör Gönültaş, Bayburt Defterdarlığı görevine geldi ve yeni hizmet dönemine başladı. Atama sonrası ilk resmi temasını il merkezinde gerçekleştirerek kurumun işleyişine ilişkin süreci devraldı.

göreve başlama ve ziyaret:

Göreve başlamasının ardından Güngör Gönültaş, makamında Vali Mustafa Eldivan'ı ziyaret etti. Vali Eldivan, Gönültaş'a yeni görevinde başarı dileyerek görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

hizmet geçmişi ve devir teslim:

Gönültaş, 2024 yılında Edirne'den Şanlıurfa'ya atanarak Defterdar olarak görev yapmıştı. Şanlıurfa'daki görev sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen atama ile Bayburt Defterdarlığına getirilen Gönültaş, görevini Hikmet Yıldız'dan devraldı.

Yeni atama ile birlikte Bayburt Defterdarlığı'nda yürütülecek iş ve işlemlerde sürekliliğin sağlanması hedefleniyor. Yetkililer, devredilen sorumlulukların eksiksiz şekilde sürdürülmesine vurgu yaptı.

BAYBURT DEFTERDARI GÖNÜLTAŞ GÖREVİNE BAŞLADI

BAYBURT DEFTERDARI GÖNÜLTAŞ GÖREVİNE BAŞLADI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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