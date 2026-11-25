Bayburt Devlet Hastanesinde kanser farkındalığı çalışmaları

Bayburt Devlet Hastanesi (BDH) bünyesinde, Akciğer Kanseri ve Lösemili Çocuklar Farkındalık Ayı kapsamında hastalara, hasta yakınlarına ve sağlık personeline yönelik kapsamlı bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü. Çalışmaların amacı, hem erken tanı bilincini güçlendirmek hem de sağlık çalışanlarının konuya ilişkin farkındalığını pekiştirmek olarak açıklandı.

Stant ve bilgilendirme materyalleri:

Hastanenin poliklinik girişinde kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara akciğer kanseri ve lösemili çocuklar hakkında afiş ve broşürler dağıtıldı. Standı ziyaret edenlere hastalıkların belirtisi, korunma yolları, tarama önerileri ve ailelerin dikkat etmesi gereken hususlar görsel ve yazılı materyallerle aktarıldı.

Personel eğitimi ve amaçları:

Hastane personeline yönelik düzenlenen eğitim programını Uzm. Dr. Fırat Kayaner verdi. Eğitimde kanser konusunda güncel bilgilere yer verilirken; sağlık çalışanlarının hasta iletişimi, erken tanıya yönlendirme ve hasta yakınlarına destek sağlama kapasitelerinin artırılması hedeflendi.

Hastanede gerçekleştirilen bu çalışmalarla, hem başvuran vatandaşların hem de sağlık ekibinin kanser konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlandığı vurgulandı. Yapılan bilgilendirmelerin, erken teşhis ve bakım süreçlerine olumlu yansımalarının olması bekleniyor.

BDH’DE KANSER FARKINDALIĞI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ