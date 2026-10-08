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Bayburt e-ticaretle yöresel mirasını gelir kaynağına dönüştürüyor

Bayburt’un Değerleri Dijital Pazarda Projesi ile yöresel ürünlerin e-ticarette görünürlüğü artacak, üreticilerin dijital kapasitesi güçlendirilecek.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bayburt e-ticaretle yöresel mirasını gelir kaynağına dönüştürüyor

Bayburt’un yöresel ürünleri dijital pazara taşınıyor

Bayburt’a özgü yöresel ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması ve marka değerlerinin artırılması amacıyla 'Bayburt’un Değerleri Dijital Pazarda Projesi' için destek sözleşmesi imzalandı. Proje, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Kenan Yavuz Kültür Vakfı tarafından hazırlandı.

Projenin kapsamı:

Proje, yöresel ürünlerin dijital pazardaki görünürlüğünü artırmaya yönelik danışmanlık hizmetleri sunacak. Çalışma başlıkları arasında e-ticaret altyapısı, marka stratejisi, dijital pazarlama ve operasyonel süreçlerin güçlendirilmesi yer alıyor. Bu çerçevede satışı ve lojistiği destekleyecek uygulamalar ile üreticilerin online ticarette rekabet gücünü artıracak adımlar planlanıyor.

Beklenen etkiler:

Hedef, Bayburt’un kültürel mirasını ve yerel üretim potansiyelini ekonomik değere dönüştürmek; üreticilerin dijital ticaret kapasitesini geliştirmek. Artan dijital görünürlük ve güçlenen marka değeri sayesinde ürünlerin daha geniş pazarlara erişmesi ve yerel ekonomiye katkı sağlanması öngörülüyor.

Proje, hem üreticilerin gelir artışına katkı sağlamayı hem de Bayburt'un yöresel kimliğinin korunup güçlendirilmesini amaçlıyor. Uygulama ve eğitim süreçleriyle yerel aktörlerin e-ticaret ekosistemine entegrasyonu desteklenecek.

BAYBURT’UN YÖRESEL ÜRÜNLERİ DİJİTAL PAZARA AÇILACAK

BAYBURT’UN YÖRESEL ÜRÜNLERİ DİJİTAL PAZARA AÇILACAK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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