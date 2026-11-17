Bayburt'ta ekim ayı konut satışları

TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre, Bayburt ilinde ekim ayında 139 konut el değiştirdi. Yerel düzeydeki bu veri, ülke genelindeki hareketin parçası olarak değerlendiriliyor.

Konut satışlarında ülke görünümü:

Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla azalma gösterdi. İlk el konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 azalarak 50 bin 105 olurken, ikinci el konut satışları ise yüzde 28,5 düşüşle 80 bin 967 olarak kaydedildi. Toplamda ekim ayında 131 bin 72 konut satışı gerçekleşti; ilk el satışların payı yüzde 38,2, ikinci el satışların payı ise yüzde 61,8 olarak görünüyor.

İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 23 bin 286 olurken, diğer konut satışları yüzde 26,3 düşüşle 107 bin 786 olarak kaydedildi.

Yabancılara satışlar ve iş yeri piyasası:

Ekim ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artışla 2 bin 259a yükseldi; yabancılara yapılan satışların toplam içindeki payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Yabancılara en fazla konut satışı 477 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılırken, onu 193 satışla İran ve 159 satışla Irak vatandaşları izledi.

İş yeri satışlarında ise ilk el iş yeri satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak 5 bin 519a ulaşırken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 19,2 azalarak 10 bin 970 oldu. İpotekli iş yeri satışları yüzde 37,4 artışla 724, diğer iş yeri satışları ise yüzde 14 azalışla 15 bin 765 olarak kayda geçti. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 11,3 artarken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 14,3 azaldı.

BAYBURT’TA EKİM AYINDA 139 KONUT SATILDI