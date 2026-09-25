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Bayburt milli eğitim müdürü Ömer Faruk Kahraman okullarda inceleme yaptı

Kahraman, Kop Mesleki ve Milli İrade Anadolu liselerini ziyaret edip okul ortamlarını inceledi, öğretmenlerle yeni dönem planlarını görüştü.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bayburt milli eğitim müdürü Ömer Faruk Kahraman okullarda inceleme yaptı

Kahraman okul çalışmalarını yerinde inceledi

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Milli İrade Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaretlerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin genel durumu, sınıf ve atölye ortamlarının işleyişi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

eğitim ortamları ve öğretmen görüşleri:

Kahraman, okul yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantılarda dersliklerin ve uygulama alanlarının öğrencilerin öğrenme süreçlerine uygunluğunu inceledi. Öğretmenlerle yaptığı görüşmelerde yeni eğitim-öğretim dönemi için planlar, ihtiyaçlar ve mesleki gelişim beklentileri dinlendi; uygulamaların verimliliğini artırmaya yönelik öneriler paylaşıldı.

yüz yılın maarif modeli ve yeni dönem öncelikleri:

2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak çalışmalar kapsamında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda akademik başarının yanı sıra öğrencilerin sosyal, duygusal ve yaşam becerilerinin desteklenmesine yönelik etkinliklere yer verileceği ifade edildi. Kahraman, bu amaçla yapılacak düzenlemelerin okulların fiziksel ve pedagojik altyapısıyla uyumlu olmasına dikkat çekti.

Ziyaretlerin sonunda Kahraman, okullarda yürütülen çalışmalardan dolayı eğitim kadrosuna teşekkür etti ve yeni dönemde öğretmenlere başarı dileklerini iletti.

KAHRAMAN, OKULLARDA EĞİTİM ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

KAHRAMAN, OKULLARDA EĞİTİM ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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