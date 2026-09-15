Bayburt pazarında ahilik geleneği dualarla canlandı

Başlangıç ve protokol ziyareti:

Bayburt'ta 39. Ahilik Haftası etkinlikleri, Tuzcuzade Mahallesindeki halk pazarında düzenlenen programla dualarla başladı. Açılışın ardından pazar esnafını gezerek ziyaret eden Vali Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaretler sırasında esnafın talep ve görüşleri dinlendi; pazar yerinde kısa süreli sohbetler ve karşılıklı beklenti paylaşımı gerçekleştirildi. Program, protokol temsilcileri ile vatandaşlar arasındaki doğrudan iletişimi artırmayı amaçladı.

Ahilik kültürünün vurgusu:

Yetkililer, etkinlikte ahilik kültürünün temel değerleri olan dayanışma, kardeşlik ve dürüstlük anlayışının yaşatılmasının önemine vurgu yaptı. Esnafla yapılan görüşmelerde bu değerlerin güncel ticari ilişkilerde de rehber olması gerektiği belirtildi.

Program, yerel ekonomi ile kültürel değerlerin bir arada ele alındığı bir buluşma niteliği taşıdı; hem kamu temsilcileri hem de esnaf arasında sürdürülebilir iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar öne çıktı.

AYBURT’TA AHİLİK HAFTASI HALK PAZARINDA BAŞLADI