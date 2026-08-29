Bayburtlu Ecrin Akbulut'tan 58 kiloda Türkiye şampiyonluğu

Bayburtlu güreşçi Ecrin Akbulut Niğde'de kürsüye çıktı

Bayburtlu genç sporcu Ecrin Akbulut, Niğde'de düzenlenen 2026 Minikler 12 Yaş Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 58 kilo kategorisinde rakiplerini geride bırakarak kürsünün en üst basamağına çıktı.

şampiyonada izlenen yol:

Turnuva, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından Niğde'de organize edildi. Mindere çıkan Akbulut, 58 kilo kategorisinde başarılı maçlar çıkararak finalde üstünlük sağlayıp altın madalya kazandı ve turnuvanın şampiyonu oldu.

milli takım için yeni adım:

Şampiyonluğunun ardından genç sporcuya, performansı dikkate alınarak Milli Takım Kampı daveti yapıldı. Bu davet, Akbulut'un ulusal düzeyde izleneceğinin ve gelişiminin yakından takip edileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Bayburtlu bir ismin bu başarıya ulaşması bölge genç sporcuları için örnek teşkil ederken, Akbulut'un ilerleyen dönemdeki hedefleri ve hazırlıkları, kulüp ve antrenör kadrosuyla birlikte takip edilecek.

BAYBURT’UN GENÇ GÜREŞÇİSİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU