Bayburtlu gençler güneydoğunun tarihini yüz yüze keşfetti

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında düzenlediği gezi programına katılan Bayburtlu gençler, Batman ve Midyat ziyaretlerini tamamladı. Program boyunca gençlere Bayburt Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri eşlik etti.

gezi programı ve rehberlik:

Katılımcılar, kamp kapsamında yönlendirilen gezilerde bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görme fırsatı buldu. Rehberler eşliğinde yapılan turlar, gençlerin mekânların tarihçesini ve yerel dokunun özelliklerini doğrudan gözlemlemelerini sağladı.

tarihi mekânlar ve gözlemler:

Midyat'ta gençlere taş mimarinin örnekleri hakkında bilgiler verildi; taş evlerin ve sivil mimari dokunun karakteristik özellikleri üzerinde duruldu. Ayrıca grup, Hasankeyf Müzesi'ni ziyaret ederek burada sergilenen tarihi eserleri inceledi ve bölgenin kültürel mirasını yakından tanıma imkânı buldu.

Gezinin katılımcılar üzerinde kültürel farkındalığı artırıcı bir etki bırakması ve gençlerin ülke mirasına dair doğrudan deneyim elde etmesi hedeflendi. Eşlik eden liderler ve gönüllüler, gençlerin gözlemlerini pekiştirmek üzere bilgi aktarımına devam etti.

BAYBURTLU GENÇLER BATMAN VE MİDYAT'IN TARİHÎ DOKUSUNU YAKINDAN TANIDI