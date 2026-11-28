Bayburt'ta aile içi iletişim ele alındı

Bayburt İl Müftülüğü tarafından Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'Aile İçi İletişim' sohbet programına İl Müftüsü Basri Bektaş konuşmacı olarak katıldı. Programda, aile hayatında sağlıklı iletişimin taşıdığı önem çeşitli örneklerle anlatıldı.

söyleşinin ana vurguları:

Bektaş, Hz. Muhammed'in ve sahabelerin hayatından örnekler vererek aile içindeki ilişkinin temelinde sevgi, saygı, anlayış ve hoşgörü olduğunu belirtti. Bu değerlerin günlük hayata yansıtılmasının aile bağlarının güçlenmesinde belirleyici olduğu üzerinde duruldu.

pratik iletişim önerileri:

Programda ayrıca karşılıklı dinleme, empati kurma ve sorunların yapıcı bir diyalogla çözülmesinin önemi anlatıldı. Katılımcılara, aile içinde söz hakkı tanıma, sakin iletişim ve anlayış gösterme gibi pratik adımlar önerildi.

Etkinlik, dini ve ahlaki örneklerle desteklenen sohbet biçimiyle aile içi ilişkilerin güçlendirilmesine dair farkındalık oluşturmayı hedefledi.

BAYBURT’TA AİLE İÇİ İLETİŞİMİN ÖNEMİ ANLATILDI