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Bayburt'ta aşıklar Zafer Bayramı'nı türkülerle andı

Bayburt'ta Saray Bahçesi Kent Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlenen gecede aşıklar türkü ve atışmalarla meydanı coşturdu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 23:04

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 23:27

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bayburt'ta aşıklar Zafer Bayramı'nı türkülerle andı

Bayburt'ta aşıklar gecesi:

30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlenen program, Saray Bahçesi Kent Meydanı'nda Bayburtlu ve komşu illerden gelen aşıklara ev sahipliği yaptı. Sahneye çıkan Aşık Süphani, Aşık Kul Nuri, Aşık İhsan Yavuzer ve Aşık Rahim Sağlam seslendirdikleri türküler ve yaptıkları atışmalarla alandaki vatandaşlara müzik dolu bir akşam sundu.

aşıklık geleneğinin vurgusu:

Programda konuşan Aşık Süphani, üç aşıkla bir araya geldiklerini ve Gümüşhane ile Erzurum'dan gelen arkadaşlarla birlikte türkü söyleyip atışma yapacaklarını belirtti. Süphani, 'Dün 30 Ağustos Zafer Bayramımızdı. Bugün de bayram anısına aşıklar programı yaptık. Dört aşık arkadaşımla beraberiz. Bir arkadaşımız Gümüşhane’den, iki arkadaşımız da Erzurum’dan geldi. Aşık arkadaşlarımla birlikte teker teker söyleyeceğiz. Nasip olursa atışma da yapacağız. Bizler aşıklarız, bizleri dinleyiniz. Aşıkların sözleri incitmez. Aşıkların sözleri destandır. Aşıkların sözleri ağıttır. Aşıklar, halkın dilidir' sözleriyle aşıklığın halkla kurduğu bağı öne çıkardı.

katılım ve kapanış:

Programı dolduran izleyiciler, türkülerin nakaratlarına hep bir ağızdan eşlik etti; özellikle köylerinden gelen dinleyiciler geleneksel ezgilere yoğun ilgi gösterdi. Çayıryolu köyünden katılan İmdat Sancar ise halk müziği ve aşıklık geleneğini sevdiğini, söz konusu geleneği sürdürmeye çalıştığını ifade ederek 'Köyden aşıkları dinlemek için geldim. Aşıkları çok severim, halk müziğini de severim. Ben de aşıklık geleneğini sürdürmeye çalışıyorum. Dinlemeye geldik. Nakaratlara eşlik ettik' dedi.

Gecenin sonunda sahne alan aşıklara teşekkür amacıyla plaket takdim edilerek etkinlik sonlandırıldı. Etkinlik, yerel kültürün yaşatılması ve Zafer Bayramı anısına düzenlenen törenler zincirine duygusal bir katkı sundu.

BAYBURT’TA AŞIKLAR ZAFER BAYRAMI ANISINA TÜRKÜ SÖYLEDİ

BAYBURT’TA AŞIKLAR ZAFER BAYRAMI ANISINA TÜRKÜ SÖYLEDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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