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Bayburt’ta birlik ve anma ruhuyla 30 ağustos resepsiyonu

Bayburt'ta 30 Ağustos resepsiyonu Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda yapıldı; şehit yakınları, gaziler ve protokol katıldı, program saygı duruşu ile başladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bayburt’ta birlik ve anma ruhuyla 30 ağustos resepsiyonu

resepsiyonun ayrıntıları:

Bayburt’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyon, Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe şehit aileleri, gaziler ile il protokolü katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından 30 Ağustos'un anlam ve önemini anlatan bir video gösterimi izlendi. Törende ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı da paylaşıldı.

vali mustafa eldivan'ın vurguları:

Programda konuşan Vali Mustafa Eldivan, 30 Ağustos Zaferi'nin milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü nişanelerinden biri olduğunu belirtti. Eldivan, bu büyük zaferin, ülkenin geleceğine beraberlikle taşınan eşsiz bir miras olduğunu ifade etti.

Eldivan konuşmasında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, gazileri ise şükranla yad ettiklerini söyledi.

Resepsiyon, katılımcılar arasında duygu ve saygı ortamında tamamlandı; tören boyunca birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı ve anma programı katılımcıların yoğun ilgisiyle sona erdi.

BAYBURT’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESEPSİYONU DÜZENLENDİ

BAYBURT’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESEPSİYONU DÜZENLENDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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