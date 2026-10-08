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Bayburt'ta Cengiz Dağcı panelleri sürgün, kimlik ve dil odağında

Anadolu Mektebi kapsamında Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen Cengiz Dağcı panelinde sürgün, aidiyet, savaş ve dil temaları işlendi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bayburt'ta Cengiz Dağcı panelleri sürgün, kimlik ve dil odağında

Bayburt paneli:

Anadolu Mektebi kapsamında düzenlenen Cengiz Dağcı panellerinin üçüncüsü, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma daha önce Fen Lisesi ve Milli İrade Anadolu Lisesinde yapılan etkinliklerin devamı niteliğindeydi ve cemiyete, edebiyata dair derinlikli tartışmalar sundu.

panelin gündemi ve sunumlar:

Programın başkanlığını Muhammet Cemal Bilgin üstlendi. Panelde; Mustafa Yunak "Sürgün ve Vatan Hasreti: Kırım’dan Türkiye’ye Cengiz Dağcı’nın Yolculuğu", İhsan Karakolcu "Kimlik ve Aidiyet: Dağcı Romanlarında Türk Dünyası Perspektifi", Yunus Emre Bayram "Savaş, Esaret ve İnsan Psikolojisi: Cengiz Dağcı’nın İnsan Merkezli Roman Dünyası" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Ayrıca Sami Yusuf Keleş "Dil, Hafıza ve Edebiyat: Cengiz Dağcı’nın Türkiye Türkçesiyle Kırım’ı Yaşatması" başlıklı konuşmasıyla Dağcı eserlerinde dil ve hafıza ilişkisini ortaya koydu.

Panelde Cengiz Dağcı’nın eserlerine dair sürgün ve vatan hasreti, kimlik ve aidiyet, savaş ve esaret gibi temalar ile Türk dünyasına ilişkin perspektifler öğrencilerle birlikte değerlendirildi. Etkinlik, katılımcıların edebî metinler üzerinden tarihsel ve psikolojik okumalar yapmasını teşvik ederek okuma kültürünü güçlendirme amacına hizmet etti.

Programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi; panel serisinin il genelinde sürdürülmesi hedefleniyor.

CENGİZ DAĞCI PANELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDE DEVAM ETTİ

CENGİZ DAĞCI PANELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDE DEVAM ETTİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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