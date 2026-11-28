Kasım ayı eğitimleri tamamlandı

Bayburt Devlet Hastanesi bünyesinde yürütülen diyabet okulunun kasım ayı programı, hasta ve hasta yakınlarının yoğun katılımıyla sona erdi. Programa katılanlara yapılan eğitimlerin sonunda diyabet okulu diploması takdim edildi.

Eğitimde ele alınan temel başlıklar:

Eğitim oturumlarında diyabetin takip yöntemleri, kan şekeri ölçümü uygulamaları, insülin ve oral ilaç kullanımı gibi tedavi yönetimi konuları uygulamalı ve teorik olarak işlendi. Katılımcılara ayrıca sağlıklı beslenme ilkeleri ile fiziksel aktivitenin hastalık kontrolündeki önemi ayrıntılı şekilde aktarıldı.

Hedefler ve katılımcı kazanımları:

Programın amacı, hastaların hastalıklarını daha bilinçli yönetmelerini sağlamak, tedaviye uyumu artırmak ve yaşam kalitesini korumaya yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktı. Eğitimlerde ayrıca diyabete bağlı gelişebilecek sorunlardan korunma, düzenli hekim kontrolü ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken pratik hususlar üzerinde duruldu. Hastane yetkilileri, benzer eğitimlerin devam edeceğini ve bu tür programların hasta destek mekanizmasını güçlendirdiğini belirtti.

DİYABET OKULU KASIM AYI EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI