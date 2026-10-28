Bayburt'ta dört köyde petrol arama planları valilikte ele alındı

valiliğe sunulan teknik raporun özeti

Bayburt’un Ortaçimağıl, Saruhan, Kurbanpınar ve Uluçayır köylerindeki petrol potansiyelinin araştırılmasına yönelik hazırlanan teknik rapor, Vali Mustafa Eldivan tarafından kabul edildi. Raporda, bölgede daha önce yapılan ön incelemelerin bulguları, muhtemel rezervlerin tespiti ve ilerleyen süreçte izlenecek yöntemler kapsamlı şekilde ele alındı.

ön incelemeler ve teknik değerlendirme:

Vali Eldivan’ın makamında gerçekleştirilen görüşmede, Gümüşhane Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Nafız Maden ve iş insanı Nurettin Memiş hazır bulundu. Toplantıda, saha verileri ışığında yapılacak jeolojik ve jeofizik değerlendirmelerin önemi vurgulandı ve olası sondaj çalışmaları için izlenecek adımların teknik çerçevesi tartışıldı.

kurumsal başvurular ve sonraki adımlar:

Bayburt Kent Konseyi daha önce bölgenin petrol potansiyelinin araştırılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)'na başvuruda bulunmuştu. Konsey, bölgede jeolojik ve jeofizik sismik çalışmaların yürütülmesini ve bu çalışmaların 2027 yılı yatırım programına alınmasını talep etti.

Hedef, tespit edilecek yer altı kaynaklarını ekonomiye kazandırmak ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak olarak ifade edildi. Önümüzdeki süreçte kurumlar arası değerlendirmeler, sismik veri toplama ve teknik onay süreçleri tamamlandıkça sondaj planları somutlaştırılacak.

BAYBURT’UN PETROL POTANSİYELİNİN TESPİTİ İÇİN VALİ ELDİVAN’A RAPOR SUNULDU