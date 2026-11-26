gece ölçümleri ve en soğuk noktalar:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 25 Kasım saat 18.00 ile 26 Kasım saat 06.00 arasında yapılan ölçümlerde Türkiye'nin en soğuk noktası sıfırın altında 16,9 derece ile Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi olarak kaydedildi. Bayburt'un Merkez ilçesine bağlı Yaylalar köyünde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 16,2 derece olarak ölçüldü.

bölgedeki diğer ölçümler:

Aynı dönemde Bayburt Kop Kayak Merkezi'nde sıcaklık sıfırın altında 15,2 derece, Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyü'nde 14,9 derece ve Taşçılar köyü'nde 13,3 derece olarak kaydedildi. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki birçok yerleşim yerinde de gece sıcaklıkları sıfırın altında 15 dereceye kadar geriledi.

yaşama etkileri:

Bayburt'ta etkili olan dondurucu soğukların özellikle yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

BAYBURT’TA SICAKLIK SIFIRIN ALTINDA 16,2 DERECE ÖLÇÜLDÜ