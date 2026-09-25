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Bayburt’ta gençlere Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın manevi mirası anlatıldı

Bayburt’ta düzenlenen Kudüs Bilinci programlarında Kadir Murat Öztürk, öğrencilere Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın tarihî ve manevi önemini anlattı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt’ta gençlere Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın manevi mirası anlatıldı

Programın amacı ve kapsamı

Türkiye’de Kudüs Bilinci Projesi kapsamında Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenciler için Kudüs temalı eğitim programları gerçekleştirildi. Etkinlikler, katılımcılara Kudüs’ün tarihî konumunu ve Mescid-i Aksanın manevi boyutunu aktaracak şekilde tasarlandı.

Sunum ve içerik:

Programlarda tarihçi Kadir Murat Öztürk öğrencilere Kudüs’ün geçmişten günümüze taşıdığı önem üzerine sunumlar yaptı. Öztürk, hem tarihî arka planı hem de Mescid-i Aksa’nın farklı inanç toplulukları açısından taşıdığı manevî değeri ele aldı; anlatımlar, öğrencilerin kavramları bütüncül bir çerçevede değerlendirmesine olanak sağladı.

Öğrenci katılımı ve soru-cevap:

Sunumların ardından öğrencilerin yönelttiği sorulara yer verildi ve Öztürk soruları yanıtladı. Programlarda öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği, karşılıklı etkileşim ve tartışmalarla bilgilerin pekiştirildiği gözlendi. Etkinlikler, öğretmen ve katılımcıların teşekkürleriyle sonlandı.

Bu tür eğitim girişimleri, gençlerin tarihî ve kültürel bilinçlerinin güçlendirilmesine katkı sağlarken, Kudüs ve Mescid-i Aksa gibi merkezî konuların daha iyi anlaşılmasına olanak tanıyor. Okullarda yapılan benzer çalışmaların sürekliliği, öğrencilerin tarihî mirasa yönelik farkındalığını artırmada belirleyici rol oynuyor.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA BİLİNCİ ANLATILDI

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA BİLİNCİ ANLATILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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