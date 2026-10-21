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Bayburt'ta gıda etiketlerinde uyum süresi 31 aralık 2026'ya kadar

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda etiketlerine ilişkin yeni kurallara uyum için son tarihin 31 Aralık 2026 olduğunu bildirdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bayburt'ta gıda etiketlerinde uyum süresi 31 aralık 2026'ya kadar

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden uyarı:

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda etiketlerinde kullanılan ifade ve görsellerle ilgili yeni kurallara dair işletmeleri bilgilendirdi. Açıklamada, düzenlemelerin tüketicilerin ürünlerle ilgili doğru ve yanıltıcı olmayan bilgiye erişimini sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

ne değişiyor:

Düzenlemeler, ürün ambalajlarında ve etiketlerde yer alan yazılı beyanlar ile görsellerin içeriğinin, ürünün gerçek özelliklerini yansıtmasını ve tüketiciyi yanıltmayacak şekilde düzenlenmesini öngörüyor. Müdürlük, etiketlerdeki ifade ve görsellerin yeni kurallara uygunluğunun önemine dikkat çekti.

işletmelerin yapması gerekenler:

Gıda işletmecileri, ürün etiketlerini yeni düzenlemeler doğrultusunda gözden geçirerek gerekli değişiklikleri tamamlamak zorunda. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, firmalara tanınan uyum süresinin 31 Aralık 2026 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, belirtilen tarihe kadar düzenlemelere uyum sağlanmasını istedi.

İşletmelerin etiketlerde kullanılan ifadelerin açıklığı, görsellerin ürünle uyumu ve tüketiciyi yanıltmayacak sunum konularında titiz davranması gerektiği belirtildi. Müdürlük gerektiğinde ek bilgilendirme yapacağını duyurdu.

BAYBURT’TA GIDA İŞLETMELERİNE ETİKET UYARISI

BAYBURT’TA GIDA İŞLETMELERİNE ETİKET UYARISI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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