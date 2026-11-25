Cumhurbaşkanlığı atama kararı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı kapsamında Bayburt Valiliğinde görev değişikliği yapıldı.
Bayburt valiliğindeki değişiklik
Karara göre, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Elazığ Valiliğine atanırken, Mülkiye Başmüfettişi Yusuf Güni Bayburt Valisi olarak görevlendirildi.
yürürlüğe giriş ve kapsam
Söz konusu atama kararları toplam 59 ismi kapsayan düzenlemelerle birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BAYBURT VALİSİ OLARAK YUSUF GÜNİ ATANDI
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