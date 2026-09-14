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Bayburt’ta haşerelere karşı kapsamlı ilaçlama

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan sivrisinek ve karasineklerle mücadele için kent genelinde ilaçlama yapıyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt’ta haşerelere karşı kapsamlı ilaçlama

Bayburt’ta haşerelere karşı kapsamlı ilaçlama

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan haşere yoğunluğuna karşı kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, uygulamaları halk sağlığını koruma ve çevrenin daha temiz tutulması amacıyla yürütüyor.

hedeflenen alanlar ve uygulama noktaları:

Çalışmalar kapsamında sivrisinek ve karasineklerin üreyebileceği çöp alanları, su birikintileri, rögar ve foseptikler, kanalizasyon bacaları ve su kuyuları öncelikli olarak ilaçlanıyor. Ayrıca sazlık ve bataklık bölgeler ile göl ve göletlerde ilaçlama yapılıyor.

düzenli denetim ve müdahale:

Ekipler mahalle, cadde ve sokaklardaki boş arsalar da dahil olmak üzere risk taşıyan noktaları düzenli olarak kontrol ederek tespit edilen bölgelere müdahale ediyor. Çalışmaların, yaz döneminde vatandaşların haşerelerden kaynaklanabilecek olumsuzluklarla karşılaşmasının önüne geçilmesi amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

BAYBURT’TA SİVRİSİNEK VE HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA SÜRÜYOR

BAYBURT’TA SİVRİSİNEK VE HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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