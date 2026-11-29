Bayburt'ta hizmet kalitesini yükseltmek için personel odaklı video değerlendirme başlatıldı

Bayburt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğini artırmak ve personelin mesleki farkındalığını güçlendirmek amacıyla psikolojik tahlil ile öz değerlendirme odaklı video izleme çalışması başlattı. Uygulama, hizmet süreçlerinin ve bireysel yaklaşımların yeniden ele alınmasını hedefliyor.

çalışmanın içeriği ve hedefleri:

Program kapsamında meslek elemanları, kaydedilmiş materyaller ve rehberli değerlendirme araçlarıyla kendi uygulamalarını gözden geçirecek. Bu süreçte personelin empati, iletişim ve farkındalık becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Videolar, psikolojik tahlil ve bireysel öz değerlendirme unsurlarını birleştirerek mesleki yaklaşımlara dair somut geri bildirimler sunacak.

beklenen etkiler ve uygulama süreci:

Uygulamanın, personelin mesleki bakış açılarını yeniden değerlendirmesine ve hizmet sunumunda kalite artışına katkı sağlaması bekleniyor. Çalışma, personelin hizmet süreçlerini daha sistemli değerlendirmesine olanak tanırken, vatandaşlara yönelik müdahalelerin tutarlılığını ve etkililiğini artırmayı hedefliyor. Bayburt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, bu tür değerlendirme yöntemleriyle uzun vadede daha farkındalıklı ve iletişim odaklı bir hizmet modeli oluşturmayı planlıyor.

BAYBURT’TA SOSYAL HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR