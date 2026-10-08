Bayburt'ta hububatı korumak için süne kışlak taramaları hızlandı

kışlak kontrolleri sürüyor:

Bayburt'ta hububat alanlarında verim ve kalite kayıplarına yol açabilen süne zararlısına karşı sonbahar kışlak kontrolleri devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen arazi çalışmalarında, sünenin kışlak alanlarındaki yoğunluğu ve kışlama durumu sistemli biçimde inceleniyor.

arazi çalışmaları ve tespitler:

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personelleri, kışlak alanlarında detaylı arazi gözlemleri yaparak zararlı yoğunluğu, kışlama şekli ve yayılım potansiyelini tespit ediyor. Ekipler, bulguları kayıt altına alıp raporluyor ve hangi alanlarda öncelikli müdahale gerektiğini belirliyor.

riskler ve üretime etkisi:

Mücadele edilmediği takdirde süne, hububat üretiminde yüzde 100’e varan oranlarda zarara neden olabiliyor; bu durum ürünün hem verim hem de kalitesinde önemli kayıplara yol açıyor. Ekiplerin düzenli arazi kontrolleriyle kışlaklardaki durumun izlenmesi, hububat üretiminin korunmasına yönelik erken uyarı ve mücadele planlarının oluşturulmasında temel görev üstleniyor.

BAYBURT’TA SÜNE ZARARLISINA KARŞI KIŞLAK KONTROLLERİ SÜRÜYOR