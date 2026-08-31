Bayburt’ta insan kaçakçılığı iddiasıyla 5 Afganistan uyruklu göçmen ve 2 şüpheli gözaltında

Operasyonun ayrıntıları:

Bayburt’ta Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin saha ve analiz çalışmaları sonucu, yasa dışı yollarla kente giriş yaptığı tespit edilen toplam 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, yürütülen çalışmada düzensiz göçmenleri ülkeye sokmak, barınmalarına olanak sağlamak ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli tespit ederek gözaltına aldı.

İdari süreç ve adli soruşturma:

Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında idari işlemler başlatıldı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildiler.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti iddiaları kapsamında adli tahkikat başlatıldı; soruşturmanın detayları kurumların yürüttüğü incelemeler doğrultusunda şekillenecek.

Yetkililer, bölgede göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik saha izleme ve analiz çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve benzer olayların engellenmesine yönelik çabaların süreceğini ifade etti.

BAYBURT’TA 5 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI