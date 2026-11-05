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Bayburt'ta iyilik ağı güçleniyor: 'İyilik Var' projesi tanıtıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen 'İyilik Var' projesi Bayburt'ta tanıtıldı; hedef kurumlar arası iş birliği ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bayburt'ta iyilik ağı güçleniyor: 'İyilik Var' projesi tanıtıldı

Tanıtım toplantısı:

Bayburt'ta toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan 'İyilik Var' projesinin tanıtım toplantısı, yeni valilik binası konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı ve proje hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Hedefler ve kapsam:

Projenin öncelikli hedefi, toplumda iyilik ve dayanışma bilincini artırmak; toplumun farklı kesimlerine ulaşarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek çalışmalarını yaygınlaştırmaktır. Tanıtım sırasında proje kapsamında hedef kitle, uygulama süreci ve planlanan faaliyetlerin ana hatları paylaşıldı.

Uygulama ve iş birliği:

Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, destek hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve ortak çalışma mekanizmalarının kurulması üzerinde duruldu. Proje; başvuru, tespit ve yönlendirme süreçleri ile saha çalışmalarının uyumlu yürütülmesini sağlayacak adımların atılmasını öngörüyor.

Vali Mustafa Eldivan, yaptığı değerlendirmede iyiliğin bireysel bir davranışın ötesinde toplumsal sorumluluk olduğunu vurguladı ve projenin başarısında kamu kurumları ile ilgili kuruluşların katkısının önemine işaret etti.

Tanıtım toplantısında öne çıkan nokta, kurumlar arası veri paylaşımı ve ortak sahada çalışma prensiplerinin benimsenmesinin projenin etkisini artıracağı oldu. Önümüzdeki dönemde yerel aktörlerin katılımıyla yürütülecek etkinlikler ve koordinasyon çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmanın kolaylaştırılması hedefleniyor.

AYBURT’TA ‘İYİLİK VAR’ PROJESİ TANITILDI

AYBURT’TA ‘İYİLİK VAR’ PROJESİ TANITILDI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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