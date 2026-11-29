Bayburt'ta aile sohbeti:

Bayburt İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından yürütülen Değerleriyle Güçlü Ailem projesi kapsamında kadınlara yönelik sohbet programları Diyanet Gençlik Merkezi'nde devam etti. Programa, Zahit Efendi İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursu'nda öğrenim gören kadınlar katıldı.

Sohbetin odak noktası:

Müftü Yardımcısı İlim Tatlı tarafından gerçekleştirilen ve başlığı "Ailede fedakârlık, diğerkâmlık ve îsâr ahlakı" olan sohbette, aile içi ilişkilerde anlayış ve fedakârlığın önemi öne çıktı. Tatlı, aile bireylerinin birbirine karşı anlayışlı ve fedakâr davranmasının; ihtiyaç duyduklarında birbirlerine destek olmalarının ve paylaşmanın aile bağlarını güçlendirdiğini anlattı.

Programın sonuçları ve değerlendirmeler:

Sohbette, kişinin kendi ihtiyaçlarının yanı sıra aile bireylerinin ihtiyaçlarını da gözetmesinin dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirdiği vurgulandı. Katılımcılar arasında aile içi iletişim, karşılıklı anlayış ve paylaşmanın önemi üzerine değerlendirmeler yapılarak program sona erdi.

BAYBURT’TA AİLE DEĞERLERİ ÜZERİNE SOHBET PROGRAMI DÜZENLENDİ