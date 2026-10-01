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Bayburt'ta kadınların kitap tahlili aile ve değerleri öne çıkardı

Bayburt Müftülüğü'nün 'Değerleriyle Güçlü Ailem' projesiyle Diyanet Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen kadınlar, kitap tahlili yaparak aile, değer ve kişisel gelişimi tartıştı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta kadınların kitap tahlili aile ve değerleri öne çıkardı

Yerel programda kitap odaklı sohbet

Bayburt Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından yürütülen 'Değerleriyle Güçlü Ailem' projesi kapsamında Diyanet Gençlik Merkezi'nde kadınlara yönelik bir program düzenlendi. Etkinlikte katılımcılar tarafından belirlenen eserler üzerinden kitap tahlilleri yapıldı ve eserlerin içerikleri ile işledikleri konular üzerine kapsamlı sohbetler gerçekleştirildi.

Programın içeriği:

Toplantıda katılımcılar seçilen kitapları değerlendirerek metinlerin ana temalarını, yazarların yaklaşımlarını ve eserlerin aile hayatı ile değerler üzerindeki yansımalarını ele aldı. Kitap okuma alışkanlığının desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen buluşmada, okunan metinlerin günlük yaşama uygulanabilir yönleri de tartışıldı.

Katılımcıların katkısı ve amaç:

Etkinlik kapsamında aile, değerler ve kişisel gelişim konularında görüşler bildirildi; kitaplar aracılığıyla farklı bakış açılarını paylaşma imkânı sağlandı. Katılımcılar hem kendi deneyimlerini hem de okudukları eserlerin sunduğu perspektifleri paylaştı ve bunların aile ilişkilerine etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Program, proje hedefleri doğrultusunda bilinci arttırmayı, okuma kültürünü güçlendirmeyi ve aile içi değerlerin tartışıldığı bir platform oluşturmayı amaçladı.

BAYBURT’TA KADINLARIN KATILIMIYLA KİTAP TAHLİLİ YAPILDI

BAYBURT’TA KADINLARIN KATILIMIYLA KİTAP TAHLİLİ YAPILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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