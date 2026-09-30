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Bayburt'ta kapsamlı tütün denetiminde 38 işyeri kontrol edildi

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nın 'Türkiye Duman Uygulaması' kapsamında 14 ekip, 41 personelle 00.00-15.00 arasında 38 işyeri (32 bakkal ve market, 6 kahvehane) denetlendi; amaç kaçakçılıkla mücadele.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 08:04

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 08:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayburt'ta kapsamlı tütün denetiminde 38 işyeri kontrol edildi

Bayburt'ta kapsamlı tütün denetiminde 38 işyeri kontrol edildi

uygulamanın kapsamı:

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye Duman Uygulaması' kapsamında toplam 38 işyeri denetlendi. Kontrollerde 32 bakkal ve market ile 6 kahvehane olmak üzere çeşitli işletmeler ziyaret edildi. Denetimler, 00.00-15.00 saatleri arasında sürdü.

katılan ekip ve denetimin hedefleri:

Uygulamaya 14 ekip ve 41 personel katıldı. Ekipler, bölgedeki tekel bayii, bakkal, büfe, nargile kafe ve kahvehane gibi işletmelerde kontroller gerçekleştirdi. Denetimin temel hedefleri arasında tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi, suç işlenmesinin engellenmesi, genel sağlık ve ahlakın korunması ile kişi hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması yer aldı.

Yetkililer, uygulamaların bölge genelinde devam edeceğini ve tespit edilen usulsüzlüklere karşı yasal işlemlerin uygulanacağını belirtti. Denetimler, hem kaçakçılıkla mücadele hem de toplum sağlığının korunması açısından düzenli periyotlarla tekrarlanıyor.

BAYBURT’TA ‘TÜRKİYE DUMAN UYGULAMASI’ KAPSAMINDA 38 İŞ YERİ DENETLENDİ

BAYBURT’TA ‘TÜRKİYE DUMAN UYGULAMASI’ KAPSAMINDA 38 İŞ YERİ DENETLENDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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