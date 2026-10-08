Bayburt'ta katı yakıt satış yerleri mevzuata uygunluk açısından denetleniyor

Bayburt'ta katı yakıt denetimleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personellerince yürütülen denetimler, kış döneminde hava kalitesinin korunması ve hava kirliliğinin önlenmesine odaklanıyor. Denetimler sırasında satışa sunulan katı yakıtların mevzuata uygunluğu yerinde inceleniyor.

Denetimde hangi hususlar kontrol ediliyor:

İncelemelerde, satılan kömürlerin torba ve ambalajlarındaki bilgiler ile satış izin ve uygunluk belgeleri karşılaştırılıyor. Torbalarda yer alan uygunluk belge numaralarının, satış izin belgelerindeki numaralarla uyumu titizlikle kontrol ediliyor. Ayrıca yakıtların piyasaya arz şartları, etiketleme ve belgelendirme durumları değerlendiriliyor.

Hedefler ve denetim kapsamı:

Yapılan çalışmaların temel amaçları arasında mevzuata uygun olmayan katı yakıtların satışının ve kullanımının önlenmesi, başta kükürtdioksit ve partikül madde olmak üzere hava kirleticilerinin azaltılması ve genel hava kalitesinin korunması yer alıyor. Denetimlerin il genelinde sürdürüleceği bildirildi.

BAYBURT’TA KATI YAKIT SATIŞI YAPAN İŞYERLERİ DENETLENİYOR