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Bayburt'ta katı yakıt satış yerleri mevzuata uygunluk açısından denetleniyor

Bayburt'ta İl Müdürlüğü, kışta hava kalitesini korumak için katı yakıt satış işyerlerinde etiketleme, belgelendirme ve uygunluk denetimleri yapıyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 08:23

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bayburt'ta katı yakıt satış yerleri mevzuata uygunluk açısından denetleniyor

Bayburt'ta katı yakıt denetimleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personellerince yürütülen denetimler, kış döneminde hava kalitesinin korunması ve hava kirliliğinin önlenmesine odaklanıyor. Denetimler sırasında satışa sunulan katı yakıtların mevzuata uygunluğu yerinde inceleniyor.

Denetimde hangi hususlar kontrol ediliyor:

İncelemelerde, satılan kömürlerin torba ve ambalajlarındaki bilgiler ile satış izin ve uygunluk belgeleri karşılaştırılıyor. Torbalarda yer alan uygunluk belge numaralarının, satış izin belgelerindeki numaralarla uyumu titizlikle kontrol ediliyor. Ayrıca yakıtların piyasaya arz şartları, etiketleme ve belgelendirme durumları değerlendiriliyor.

Hedefler ve denetim kapsamı:

Yapılan çalışmaların temel amaçları arasında mevzuata uygun olmayan katı yakıtların satışının ve kullanımının önlenmesi, başta kükürtdioksit ve partikül madde olmak üzere hava kirleticilerinin azaltılması ve genel hava kalitesinin korunması yer alıyor. Denetimlerin il genelinde sürdürüleceği bildirildi.

BAYBURT’TA KATI YAKIT SATIŞI YAPAN İŞYERLERİ DENETLENİYOR

BAYBURT’TA KATI YAKIT SATIŞI YAPAN İŞYERLERİ DENETLENİYOR

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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