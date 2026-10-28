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Bayburt'ta kayıp ve yas süreçlerine yönelik hizmet içi psikolojik müdahale eğitimi

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline iki günlük 'Psikolojik İlk Yardım, Kayıp ve Yas' eğitimi düzenlendi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bayburt'ta kayıp ve yas süreçlerine yönelik hizmet içi psikolojik müdahale eğitimi

Bayburt'ta eğitim programı:

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline, Psikolojik İlk Yardım, Kayıp ve Yas Eğitim Programı kapsamında iki günlük hizmet içi eğitim verildi. Program, meslek elemanlarının kriz ve kayıp durumlarında uygulayacakları müdahale ve destek becerilerini güçlendirmeye odaklandı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimi psikolog Sıla Yalçınoz Tatar ile sosyal hizmet uzmanı Merve Günbattı yürüttü. Oturumlarda psikolojik ilk yardım ilkeleri, zorlayıcı yaşam olayları karşısında bireylerin duygusal ihtiyaçlarının anlaşılması ve iletişim stratejileri ele alındı. Katılımcılara, kayıp yaşayan kişilere yaklaşım yöntemleri ve yas sürecinde sağlanabilecek psikososyal destek uygulamaları aktarıldı.

Eğitim içeriği, pratik örnekler ve vaka tartışmalarıyla desteklenerek meslek elemanlarının saha koşullarında ihtiyaçları doğru değerlendirme ve uygun destek sunma kapasitelerinin geliştirilmesini hedefledi.

Katılım ve kapanış:

İki gün süren program sonunda eğitimi yürüten uzmanlara teşekkür belgesi takdim edildi. Eğitim, hizmet içi kapasitenin artırılması ve kayıp ile yas süreçlerinde sunulan desteğin kalitesinin yükseltilmesi açısından kurum için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

SOSYAL HİZMET PERSONELİNE PSİKOLOJİK DESTEK EĞİTİMİ VERİLDİ

SOSYAL HİZMET PERSONELİNE PSİKOLOJİK DESTEK EĞİTİMİ VERİLDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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