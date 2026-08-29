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Bayburt'ta KÖYDES yatırımları değerlendirildi

Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan başkanlığında KÖYDES toplantısında köy altyapısı ihtiyaçları ve planlanan yatırımlar konuşuldu.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bayburt'ta KÖYDES yatırımları değerlendirildi

KÖYDES çalışmaları Bayburt'ta değerlendirmeye alındı

Bayburt'ta, Köy Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamındaki yürütülen çalışmalar ve planlanan yatırımlar, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında ele alındı. Toplantıda il genelindeki köylerin mevcut altyapı durumu ve yürüyen projelerin aşamaları paylaşıldı.

toplantıda ele alınan öncelikler:

Katılımcılar, köylerin altyapı ihtiyaçları doğrultusunda hangi çalışmaların öncelikli olacağı üzerinde durdu. İçme suyu, yol ve kanalizasyon gibi temel altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi ile kırsal bölgelere yönelik kalıcı çözümler üretmenin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca hizmetlerin sürdürülebilirliği ve bakım-onarım gereksinimleri gündeme taşındı.

kurumlar arası koordinasyon ve uygulama:

Toplantıda, hizmetlerin etkin ve planlı şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği belirtildi. Proje planlaması, kaynak kullanımı ve uygulama takviminin uyumlu hale getirilmesiyle yatırımların köylere zamanında ve verimli ulaşmasının hedeflendiği kaydedildi.

Vali Mustafa Eldivan, toplantıda alınan kararların ve planlanan çalışmaların köylere ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

KÖYDES YATIRIMLARI TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLDİ

KÖYDES YATIRIMLARI TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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