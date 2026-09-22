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Bayburt'ta kurumlar arası güvenlik koordinasyonu güçlendiriliyor

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında Bayburt'ta yapılan genişletilmiş güvenlik toplantısında emniyet, jandarma ve kurumlar arası işbirliği ve saha uygulamaları ele alındı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Emre Koç

Bayburt'ta kurumlar arası güvenlik koordinasyonu güçlendiriliyor

Bayburt'ta kurumlar arası güvenlik koordinasyonu güçlendiriliyor

Bayburt'ta kentin huzur ve güvenliğine ilişkin konular, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda görüşüldü.

Katılımcılar ve bilgilendirmeler:

Valilik toplantı salonundaki oturuma emniyet ve jandarma birimleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, sahada yürütülen uygulamalara ilişkin taraflar arasında bilgi paylaşımı yapıldı.

Saha uygulamaları ve değerlendirmeler:

Görüşmeler sırasında güvenlik birimlerince sahada gerçekleştirilen uygulamalar değerlendirildi; ekiplerin sorumluluk alanlarındaki faaliyetler toplantı gündeminde yer aldı. Bu değerlendirmeler, uygulamaların etkinliğinin ve koordinasyonun güçlendirilmesinin temelini oluşturdu.

Hedef: huzurun sürekliliği:

Toplantıda kamu düzeninin korunması, vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve farklı kurumlar arasındaki koordinasyon konuları öncelikli olarak ele alındı. Ayrıca kentte huzur ortamının devamına yönelik yapılacak çalışmalar planlandı ve izleme mekanizmalarının önemi vurgulandı.

BAYBURT’TA GENİŞLETİLMİŞ GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI YAPILDI

BAYBURT’TA GENİŞLETİLMİŞ GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI YAPILDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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