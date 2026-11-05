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Bayburt'ta meclis gündemi: yatırımlar, köylerin ihtiyaçları ve kış tedbirleri

Vali Mustafa Eldivan, Bayburt İl Genel Meclisinin kasım toplantısında yatırımlar, kırsal hizmetlerin güçlendirilmesi ve karla mücadele önlemlerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bayburt'ta meclis gündemi: yatırımlar, köylerin ihtiyaçları ve kış tedbirleri

Vali Eldivan toplantıya katıldı:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Genel Meclisinin kasım ayı olağan toplantısına katılarak ilin genel durumu ve yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda; kamu yatırımları, hizmet sunumunun verimliliği ve kırsal alanların öncelikleri detaylı şekilde ele alındı.

Toplantının odak noktaları:

Meclis gündeminde öncelikli olarak ilçelerin ve köylerin ihtiyaçları yer aldı. Hizmetlerin vatandaşlara daha etkin ve hızlı ulaşması amacıyla koordinasyonun güçlendirilmesi, altyapı ve bakım-onarım çalışmalarının planlanması üzerinde duruldu. Vali Eldivan, alınan kararların şehrin gelişimine ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamasını temenni etti.

Karla mücadele ve ulaşım güvenliği:

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarında ulaşımın aksamaması ve vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için alınacak tedbirler toplantının önemli bir bölümünü oluşturdu. Mecliste, kış koşullarına yönelik hazırlıkların hızlandırılması, yol açma ve güvenlik önlemlerinin koordinasyonu ile ilgili çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca kent genelindeki yatırımların önceliklendirilmesi, kaynakların etkin kullanımı ve hizmetlerin sürdürülebilirliği için atılacak adımlar değerlendirildi. İl yöneticileri ile meclis üyeleri arasında yapılan değerlendirmelerde kırsal bölgelerdeki temel ihtiyaçların karşılanmasının önemine tekrar işaret edildi.

BAYBURT İL GENEL MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI

BAYBURT İL GENEL MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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