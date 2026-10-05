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Bayburt'ta motosiklet denetimleri: sürücülere yerinde eğitim

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Danişment yol kontrol noktasında motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerini denetleyip yerinde eğitim verdi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bayburt'ta motosiklet denetimleri: sürücülere yerinde eğitim

Bayburt'ta motosiklet denetimleri

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, Danişment yol kontrol noktasında motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulama, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında yapıldı.

denetim kapsamı

Kontrollerde sürücü belgeleri, araçların teknik uygunluğu ve koruyucu ekipman kullanımı gibi temel kriterler gözden geçirildi. Denetimler sırasında trafik kurallarına aykırılık tespit edilen sürücüler hakkında gerekli idari işlemler yapıldı ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önlemler uygulandı.

eğitim ve hedefler

Sürücülere yerinde verilen eğitimlerde güvenli sürüş teknikleri ile koruyucu ekipmanların önemi anlatıldı ve kaza risklerini azaltmaya yönelik bilinçlendirme sağlandı. Yapılan uygulamanın amacı; anlık kural ihlallerini tespit etmek kadar, farkındalığı artırarak uzun vadede trafik güvenliğini güçlendirmektir.

Bayburt'ta yürütülen bu denetim ve bilgilendirme faaliyetleri, strateji belgeleri doğrultusunda trafik kazalarının azaltılması ve yol güvenliğinin yükseltilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

BAYBURT’TA MOTOSİKLET VE MOTORLU BİSİKLETLER DENETLENDİ

BAYBURT’TA MOTOSİKLET VE MOTORLU BİSİKLETLER DENETLENDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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