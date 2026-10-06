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Bayburt'ta öğle vaktinde bastıran gök gürültülü sağanak günlük yaşamı sekteye uğrattı

Meteorolojinin uyarısı sonrası Bayburt'ta öğle saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu; yayalar ve sürücüler etkilendi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 18:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt'ta öğle vaktinde bastıran gök gürültülü sağanak günlük yaşamı sekteye uğrattı

gök gürültülü sağanak kent gündemini etkiledi:

Meteorolojinin yağış uyarısının ardından Bayburt'ta öğle saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak, kentin günlük yaşamını olumsuz etkiledi. Yağış kısa sürede yoğunlaşarak birçok noktada sorunlara yol açtı.

oluşan etkiler ve gözlemler:

Kısa sürede artan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar korunacak yer ararken, sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti ve bazı güzergahlarda trafik yavaşladı.

meteorolojik değerlendirme ve beklenti:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Bayburt kent merkezi ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar cuma gününe kadar aralıklarla devam edecek.

BAYBURT’TA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLDU

BAYBURT’TA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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