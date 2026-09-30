Dolar 49,0127 +0,02%
Euro 55,6872 +0,18%
Bist 12.014,44 -2,25%
Altın Gram 6.620,23 +0,51%
EUR/USD 1,1357 +0,09%
Brent Petrol 98,99 +2,94%
--°

Bayburt'ta öğrencilerin psikososyal güvenliği için il çapında önlemler

Bayburt'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında düzenlenen toplantılarda öğrencilerin psikososyal iyi oluşu ve risklere müdahale yöntemleri görüşüldü.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Bayburt'ta öğrencilerin psikososyal güvenliği için il çapında önlemler

Toplantılar öğrenci güvenliği ve müdahale süreçlerine odaklandı

Bayburt'ta, öğrencilerin psikososyal iyi oluşunun desteklenmesi ve risklerin erken tespiti amacıyla bir dizi komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantılar 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamındaki plan ve önceliklerin belirlenmesine hizmet etti.

toplantının odak noktaları:

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu ile Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Kurulu Toplantısında, öğrencilerin karşılaşabileceği risklerin önlenmesi ve ihtiyaç halinde etkin müdahale süreçlerinin işletilmesine yönelik yaklaşım ve sorumluluklar ele alındı. Özellikle okul ortamlarında yürütülecek koruyucu ve önleyici çalışmaların güçlendirilmesi vurgulandı.

kurumlar arası iş birliği ve uygulama:

Toplantılara başkanlık eden İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman yönetiminde, ilgili birimler arasında koordinasyonun artırılması ve müdahale mekanizmalarının etkinliği tartışıldı. Alınan kararlar, uygulama adımları ve izleme süreçlerine ilişkin çerçeveler üzerinde mutabakat sağlandığı bildirildi.

Komisyon ve kurul kararlarının okul düzeyinde hayata geçirilmesi için rehberlik hizmetleri, öğretmenlerin eğitimi ve gerektiğinde profesyonel destek yönlendirmelerinin öncelikli uygulamalar arasında olduğu kaydedildi. Ayrıca erken uyarı ve yönlendirme mekanizmalarının işletilmesiyle risklerin azaltılmasına dönük adımların atılacağı belirtildi.

BAYBURT&#039;TA ÖĞRENCİLERİN PSİKOSOSYAL GELİŞİMİ İÇİN TOPLANTILAR YAPILDI

BAYBURT'TA ÖĞRENCİLERİN PSİKOSOSYAL GELİŞİMİ İÇİN TOPLANTILAR YAPILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

MTÜ'de başlangıç: yeni öğrencilere hizmet, yatırım ve yurt planları tanıtıldı
images

Kastamonu'da okul güvenliği için eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildi
images

Samsun Üniversitesi akademik yılını Ballıca kampüsündeki dönüşümle açtı
images

Yeni öğrenciler Erzincan'da yöresel lezzetlerle karşılandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tuvalde başlayan yolculuk: 13 yaşında kişisel sergi açtı

Binlerce yıllık tadın mirası: Muş üzümünün hikayesi

Fatih Mahallesi'nde gerginlik silahlı kavgaya dönüştü: genç hayatını kaybetti

Batman'da Fatih Mahallesi'nde silahlı kavgada 27 yaşındaki M.Ş. yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor