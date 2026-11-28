Projenin amacı ve tamamlanması:

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve örtü altı yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması hedefiyle yürütülen proje tamamlandı. Çalışma, üreticilerin modern üretim alanlarına erişimini sağlamak üzere planlandı ve uygulandı.

Hibe desteğinin kapsamı ve altyapı:

Projede sağlanan yüzde 70 hibe desteğiyle kurulan seralar, kentte örtü altı üretim altyapısının güçlendirilmesine doğrudan katkı verecek. Hibe desteği, üreticilerin sermaye yükünü azaltarak modern sera teknolojilerine ulaşmasını kolaylaştırdı.

Üreticiye etkileri ve beklentiler:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, projenin tamamlanmasıyla üreticilere yeni imkânlar sunulacağını belirtti. Yeni seraların işletmeye alınmasıyla üretimde verimlilik artışı, üretim çeşitliliğinde genişleme ve kent tarımının gelişmesi bekleniyor. Proje, yerel tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

BAYBURT’TA YÜZDE 70 HİBELİ SERA PROJESİ TAMAMLANDI