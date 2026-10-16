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Bayburt'ta sağlık çalışanlarına kronik hastalıkları önleme odaklı eğitim

Bayburt'ta sağlık personeline ekim ayında kronik hastalıkların önlenmesi, erken tanı ve tedavisi konularında uygulamalı eğitim verildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta sağlık çalışanlarına kronik hastalıkları önleme odaklı eğitim

Eğitimin düzenlenme gerekçesi ve yürütücüsü:

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünde görevli personele yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim, ekim ayındaki sağlık farkındalık günleri kapsamında gerçekleştirildi. Eğitim, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nur Banu Taşova tarafından verildi ve program çerçevesinde 'Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı' ile bağlantılı konular ele alındı.

Ele alınan konular:

Eğitimde yaşlılarda demans, bunama ve Alzheimer, beslenme ve fiziksel aktivite, artrit ve romatizmal eklem ağrıları, inme ve beyin felci gibi kronik durumlar üzerinde duruldu. Ayrıca meme sağlığı, meme muayenesi ve kanser taramaları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Hedefler ve beklenen etkiler:

Programın amacı, sağlık personelinin kronik hastalıklar konusunda bilincini artırmak, erken tanının önemini vurgulamak ve hastalıklardan korunma yollarına ilişkin farkındalığı güçlendirmekti. Eğitimle sağlık hizmeti sunumunda erken tanı ve koruyucu yaklaşımların yaygınlaştırılması hedeflendi.

BAYBURT’TA SAĞLIK PERSONELİNE KRONİK HASTALIKLAR KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ

BAYBURT’TA SAĞLIK PERSONELİNE KRONİK HASTALIKLAR KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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