Bayburt'ta şap sonrası sessizlik bozuldu: hayvan pazarı yeniden faaliyete geçti

kısıtlamaların kaldırılması:

Bayburt’ta şap hastalığı nedeniyle uygulanan hayvan hareketi kısıtlamalarının sona erdiği duyuruldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 6 Ekim 2026 tarihinde uygulamaya konulan kısıtlamaların, alınan komisyon kararı doğrultusunda kaldırıldığı belirtildi. Bu kararın ardından Bayburt hayvan pazarı bugün itibarıyla yeniden faaliyete geçti.

pazarda yeniden alım satım imkanının başlaması:

Kısıtlamaların sona ermesiyle üreticiler ve alıcılar pazar içinde yeniden işlem yapabilecek. Pazarda yeniden açılmanın, bölgedeki hayvan üreticileri için ekonomik ve lojistik açıdan rahatlama getirmesi bekleniyor. Pazarın yeniden faaliyete geçmesi, yerel hayvancılık hareketliliğinin normale dönmesine aracı olacak.

yetkili açıklaması ve alınan önlemler:

Yetkililer, şap vakalarının tespiti üzerine pazarın kapatılarak salgının yayılmasının önlendiğini hatırlattı. Komisyon kararının ardından kısıtlamaların kaldırılması, salgın yönetimi sürecinde atılan adımların bir sonucu olarak açıklandı. Kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte üreticilerin hayvan alım satımını yeniden gerçekleştirebileceği ifade edildi.

BAYBURT HAYVAN PAZARI YENİDEN AÇILDI